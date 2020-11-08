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08.11.2020 - 13:53 | | AA

Son dakika: Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla görüştü!

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la istikşafi görüşmeleri ele aldı

Son dakika: Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla görüştü!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Dendias, bundan sonraki görüşmeleri ne şekilde yapacaklarını değerlendirdi.

Türkiye ve Yunanistan arasında 2002'de başlatılan istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin sonuncusu olan 60'ıncı tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

İki ülke arasında istikşafi görüşmelerin 61. turunun İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

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