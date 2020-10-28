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28.10.2020 - 21:31 | | AA

Son dakika... Cezayir Cumhurbaşkanı koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı!

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Son dakika... Cezayir Cumhurbaşkanı koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı!

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 gündür evinde karantinada olan Tebbun'un, doktorlarının tavsiyesi üzerine merkezi askeri hastanede tedaviye alındığı belirtildi. 

Tebbun'un hastaneye ne zaman gittiğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir endişeye mahal olmadığı ve günlük faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı. 

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.

 

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