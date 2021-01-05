Son dakika... CIA açıkladı! Siber saldırının arkasında Rusya var

ABD Ulusal İstihbarat Birimi Başkanı, saldırının arkasında Rus aktörlerini olduğunu belirtti.

ABD güvenlik ve istihbarat birimleri, ilk saldırıdan sonraki takip saldırısında 10'dan daha az hükümet birimin saldırıdan etkilendiğini açıkladı.

Bilgisayar korsanlarının, ABD Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş olduğu ortaya çıkmıştı.

Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililer, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, ABD Enerji Bakanlığının ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler olduğunu açıkladı.