Son dakika... Çin: Koronavirüs salgınında olumlu sonuçlar alındı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, koronavirüs salgınını yeneceklerini belirterek şimdiye kadar alınan önlemlerin salgının kontrolünde olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

"Çin, virüse karşı savaştan sonra daha fazla müreffeh olacak" diyen Şi, belirlenen ekonomik ve sosyal hedeflerin tamamlanacağını aktardı.

Can kaybının 1000'i aştığı yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında vaka sayısı da 42 binin üzerinde.

ANNESİ VİRÜS TAŞIYAN BEBEK SAĞLIKLI DOĞDU

Çin'in kuzeybatısında Şaanşi eyaletinde ise, koronavirüs taşıyan hamile kadın sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Gebeliğinin 37. haftasında olan 33 yaşındaki kadın, sezaryenle doğum yaptı. Yapılan ilk testlerde koronavirüs taşımadığı saptanan 2 kilo 730 gram ağırlığındaki kız bebek, yenidoğan karantina merkezinde tutuluyor. Bebeğe birkaç gün içinde yeniden testler uygulanacak.

İNGİLTERE'DE ALARM

İngiltere'de ise, 11 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştırdığı tahmin edilen İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişiler aranıyor.

Karantina altında tutulan 53 yaşındaki iş insanı Steve Walsh'ın, virüsü Singapur'daki bir iş gezisinde kaptığı, İngiltere'ye dönmeden önce Fransa'da kaldığı kayak tesisinde de 11 kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor.

Aralarında dokuz yaşında bir çocuğun da olduğu bu kişilerden beşi Fransa'da, beşi İngiltere'de, biri de İspanya'da tedavi görüyor.

Yetkililer, İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışırken, virüsü Walsh'tan kapanlar arasında iki doktorun bulunması nedeniyle Brighton kentindeki bir klinik geçici olarak kapatıldı.

Walsh, yaptığı açıklamada, tamamen iyileştiğini duyurdu. Hiçbir belirti göstermemesine karşın şüphe üzerine hastaneye giden Walsh, virüsü taşıdığının tespit edilmesinin ardından hastanede karantinada tedavi gördüğünü söyledi.

Walsh, kendisi iyileşse de virüsün bulaştığı diğer kişileri düşündüğünü kaydetti.

Çin genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017'ye, virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısı da 7 bin 333’nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638'e çıkmıştı.

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü 'acil durum' ilan etmişti.