Son dakika... Bir günde corona virüsten 2 bini aşkın can kaybı açıklayan ilk ülke!

10.30 : ABD, corona virüsten tek bir günde 2 bini aşkın can kaybı açıklayan ilk ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre son 24 saatte ülkede 2108 kişi ölürken, vaka sayısı da 500 binin üzerine çıktı.

ABD, kısa sürede corona virüsten en çok can kaybı veren ülke olma özelliğini İtalya’dan alabilir. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, salgının ABD’de yatay seyir izlemeye başladığını söyledi.

Dr. Deborah Birx, salgının yavaşladığını gösteren işaretler bulunduğunu belirtti ancak "Bunlar cesaret verici olsa da, hala zirve noktasına ulaşmadık" uyarısında bulundu.

Başkan Donald Trump da ABD’nin baştaki 100 bin ölüm tahmilerinden daha az can kaybı vermesini beklediğini söyledi.

10.05: Yeryüzünde corona virüs vakaları bu sabah itibariyle 1 milyon 700 bini aştı, son bir günde 94 bin yeni teşhis konuldu.

502 bin 876 hasta ile çok vaka görülen ABD'yi 158 bin 273'le İspanya, 147 bin 577 ile İtalya, 124 bin 869 ile Fransa ve 122 bin 171 ile Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 953 vaka kayda geçti.





Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

İngiltere (73 bin 758), İran (68 bin 192), Türkiye (47 bin 29), Belçika (26 bin 667), İsviçre (24 bin 551), Hollanda (23 bin 97), Kanada (22 bin 148), Brezilya (19 bin 943), Portekiz (15 bin 472), Avusturya (13 bin 561), Rusya (11 bin 917), Güney Kore (10 bin 450) ve İsrail (10 bin 408).

08.20 : Afrika ülkesi Burundi'de, futbol maçlarında oyuncuların gol sevinciyle birbirlerine sarılmalarına yasak getirildi.

Yerel medya, futbol federasyonunun birinci ve ikinci liglerinin bazı tedbirler altında devam etmesi yönünde karar aldığını bildiriyor.

Futbolcuların tokalaşmaları, golleri sarılarak kutlamaları yasaklandı, hakemlerin futbolcularla konuşurken aralarındaki mesafeyi korumaları istendi. Yeni dönemde seyirci sayısı da önemli ölçüde azaltılacak ve stadyum girişlerinde taraftarların ateşleri ölçülecek.

Burundi'de kayıtlı üç vaka bulunuyor.





05.10 : Güney Amerika ülkesi Arjantin'de karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı.

Arjantin lideri Alberto Fernandez, "Olağandışı bir salgınla karşı karşıyayız ve hala tedavisi bulunmadı. Uzmanlar şu an için tek tedavinin evde kalmak olduğunu söylüyor" dedi.

İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü Arjantin'de şimdiye kadar 1975 kişi corona virüse yakalandı. Nüfusu 44 milyonu aşan ülkede Covid-19'dan 82 can kaybı var.

04.45 : ABD Kansas'ta bir hapishanede çıkan isyan cuma sabahı kontrol altına alınabildi. Resmi yetkililer, isyanda corona virüs şüphesinin araştırıldığını söylüyor.

Hapishanedeki ilk vaka nisan ayı başında görüldü, cuma günü itibarıyla 12 mahkum ve 16 görevlinin testleri pozitif çıktı.



00.20: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) lideri Tedros Adhanom Ghebreyesus, hükümetlerin sosyal mesafe kuralını zamanından önce hafifletmesi halinde, tüm dünyanın, corona virüsün tekrar ölümcül şekilde ortaya çıkması riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Ghebreyesus, hükümetlerin uygulamaya koyduğu yasakların zaman içinde adım adım hafifletilmesi gerektiğini vurguladı:

"WHO, kısıtlamaların hafifletildiğini görmeyi herkesten çok istiyor. Aynı zamanda, bunların hızlı bir şekilde hafifletilmesi ölümcül bir geri dönüşe yol açabilir. Eğer düzgün şekilde kontrol edilmezse, geri dönüş de vakaların artışı kadar ölümcül olabilir."

Ghebreyesus bu açıklamayı, dünyada en fazla vaka sayısının görüldüğü ABD, İspanya ve İtalya’da kısıtlamaların hafifletilebileceği konuşulurken yaptı.





00.00: Corona virüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya’da bir aydır ülke genelinde uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerinin süresi 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

İtalya’da Şubat sonunda ülkenin kuzeyinde uygulanmaya başlanan karantina tedbirleri, 10 Mart’tan itibaren ülke geneline yayılmıştı. Aşamalı olarak sıkılaştırılan tedbirlerin 13 Nisan’da sona ermesi planlanıyordu.

Bir aydır uygulanan tedbirler, salgın eğrisinde 'düzlük şeklinde bir zirveye' ulaşılmasını, günlük ölüm ve yeni vaka sayılarının düşmesini sağlasa da uzmanlar henüz tedbirleri kaldırmaya elverişli koşulların oluşmadığını belirtiyordu.

Hükümet de, bilim kurulunun tavsiyelerine dayanarak tedbirlerin süresini 3 Mayıs’a kadar uzatma kararı aldı. Bu akşam bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Giuseppe Conte, "Kısıtlayıcı önlemlerin süresini 3 Mayıs’a kadar uzatıyoruz. Bu, zor ama gerekli bir karardı" dedi.

Conte, bugüne kadar uygulanan tedbirlerin 'sonuç vermekte olduğunu' söyledi ve bunu 'cesaret verici' diye tanımladı. Ancak Başbakan, bu aşamada tedbirlerin kaldırılması halinde 'başa dönülmesi' riski olduğunu söyledi ve "Hala biraz daha beklememiz gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan Başbakan Conte, 14 Nisan Salı gününden itibaren bazı işletmelerin kontrollü olarak açılacağını, bunlara kitabevi, kırtasiye ve çocuk giyim mağazalarının da dahil olduğunu açıkladı.

Conte, karantina tedbirleri sonrası ikinci aşamaya geçmek için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. İtalya’da corona virüs salgınında ölü sayısı 18 bin 849’a, toplam vaka sayısı da 147 bin 577’ye ulaştı.

Ülke genelinde bir aydır uygulanan seyahat kısıtlamaları, toplu aktivite yasakları, işletmelerin kapatılması gibi tedbirlerin etkisiyle ölüm ve vakaların artış hızı yavaşladı, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı azaldı. Son bir günde toplam vaka sayısında yüzde 2.8’lik bir artış görüldü. Bu oran, karantina tedbirlerinin başlamasından bir gün önce yüzde 24.4 seviyesindeydi.