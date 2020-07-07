07.07.2020 - 18:48 | | AA
Son dakika... Corona virüs için ürküten resmi açıklama: Hızlanıyor!
Gelen son dakika haberlerine göre; DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'Corona virüs (covid-19) salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık' açıklamasında bulundu.
ABD savaş gemisi “USS Porter” İstanbul Boğazı’ndan geçtiTürkiye, Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Karadeniz’de ikinci deniz devriyesini gerçekleştiren ABD savaş gemisi “USS Porter” adlı füze fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı.