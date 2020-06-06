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06.06.2020 - 09:56 | | AA

Son dakika... Corona virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre, yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... Corona virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü

Yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya'da meydana gelen deprem birçok çevre ilde hissedildiMalatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Malatya Valiliği, "Pütürge ve Kale ilçelerinde 20 evde ağır hasar var, herhangi bir can kaybı meydana gelmedi" açıklamasını yaptı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan CNN Türk canlı yayınında şu açıklamayı yaptı. Gürkan, "Şimdiye kadar olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.
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