MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Corona virüs nedeniyle yurt dışında 320 Türk hayatını kaybetti
ABONE OL
16.04.2020 - 18:39 | | AA

Son dakika | Corona virüs nedeniyle yurt dışında 320 Türk hayatını kaybetti

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.

Son dakika | Corona virüs nedeniyle yurt dışında 320 Türk hayatını kaybetti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

İki metrobüs kafa kafaya çarpıştıAvcılar İBB tesisleri durağında metrobüs kazası yaşandı. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, seferler çift yönlü durdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnsanlar evde kaldı, hava kirliliği yarı yarıya azaldı

İnsanlar evde kaldı, hava kirliliği yarı yarıya azaldı

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Balkondan komşulara korona konseri

Balkondan komşulara korona konseri

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan toprağa verildi

Sıradaki Haber