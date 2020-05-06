Son dakika... Corona virüs Rusya'da tsunami gibi!

12.15 : İspanya'da can kaybı üç günün ardından yeniden 200'ü aştı, son 24 saatte 244 ölüm kayıtlara geçti.

Ölü sayısının 25 bin 857'ye çıktığı ülkedeki vakalar ise, 996'la 220 bin 325'e yükseldi.

11.10 : Halihazırda ABD ve Rusya ile corona virüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen Brezilya'da, bir günde 633 kişi hayatını kaybetti.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun karantinaya karşı savaş verdiği ülkede, can kayıpları 7 bin 921'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının ise 9 bin 493 artışla 114 bin 715'e çıktığını açıkladı.

Yaklaşık 210 milyon insanın yaşadığı Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya, Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

10.35 : Rusya'da günlük vaka sayıları 10 binin altına düşmüyor.

Son 24 saatte 10 bin 559 test pozitif sonuçlandı, böylece dört gün üst üste 10 binin üzerinde vaka ortaya çıkmış oldu.

Rusya'daki toplam vaka sayısı ise 165 bin 929 oldu.

Salgının merkez üssünün başkent Moskova olduğu Rusya'da, can kayıpları 86 artışla 1537'ye çıktı.



09.00 : HUBEİ'DE OKULLAR AÇILDI





Corona virüs salgınının başlangıç yeri olan Wuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde okullar yeniden açılıyor.

Bu yıl büyük sınavlara girecek olan dokuzuncu ve 12. sınıflar, okullara geri döndü. Okula dönen öğrencilerin corona virüs testi yaptırmış olmaları zorunluluğu bulunuyor.

Okullarda öğrencilerin sosyal mesafe kurallarını uygulayabilmeleri için düzenlemeler yapıldı.

Okul girişlerinde öğrencilere ateş kontrolü yapılıyor. Kantinlerde de öğrenilerin yemek yiyeceği alanlar bölmelere ayrıldı.

Okullar Aralık ayında başlayan salgından bu yana kapalıydı.

Öte yandan Çin Devlet ajansı Şinhua, 32 gündür eyalette hiç yeni corona virüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.

07.30 : ANTİKORDAN İLAÇ ÜRETTİLER





Kanada’nın Vancouver kentindeki bir biyoteknoloji firması, Covid-19 ile enfekte olduktan sonra iyileşen hastalardan alınan antikorlarla bir ilaç ürettiklerini açıkladı.

AbCellera Biologics isimli şirketin CEO'su Carl Hansen, antikorlar ile üretilen ilacın, virüse karşı etkin bir aşı bulunana kadar savunmasız toplulukları korumak için kullanılabileceğini söyledi:

"Profilaktik bir antikor bir aşıdan daha etkili olabilir. Aşı geliştirmeye çalışan birçok grup var. Ancak yaptığımız şey farklı. Yaptığımız şey, bir hastadaki gerçek bir enfeksiyon ve iyileşmeden kaynaklanan bağışıklık tepkisi olan antikoru, kelimenin tam anlamıyla milyonlarca insanda kullanılabilecek şekilde üretmek."

Kuzey Amerika ülkesinde son 24 saatte corona virüsten 185 insan hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 4 bin 166 oldu.

Ülkede 1274 testin daha pozitif sonuç vermesiyle vakalar 60 bin 772'i buldu.

05.15 : Endonezya'da 23 Eylül'de yapılması planlanan yerel seçimlerin 9 Aralık'a ertelenmesine karar verildi.

Sandıkların kurulması hâlinde, Endonezyalılar 9 Aralık'ta dokuz vali ve 37 belediye başkanı dâhil çok sayıda yerel yönetici seçecek.

03.55 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de bir günde yalnızca iki vaka tespit edildi, can kaybı yok. Resmi verilere göre ülkedeki vaka sayısı 82 bin 883, ölü sayısı 4 bin 633.

02.20 : 8 bin 613 insanın corona virüse yakalandığı Kolombiya'da, karantina önlemleri 25 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Güney Amerika ülkesi, bazı sektörlerde yeniden iş başı yapılmasına izin verecek.

Covid-19 Kolombiya'da 378 can aldı.

00.20 : ÖZEL EKİBİ DAĞITAN TRUMP, 'ÖLÜMLER OLABİLİR' DEDİ





Salgının başından beri ilk kez yurt içi seyahat gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsle savaşın koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan ve içinde saygın bilim insanları bulunan özel ekibi dağıtacağını açıkladı.

Koordinasyon ekibi, Trump tarafından geçen Mart ayında kurulmuştu. ABD Başkanı ekibin başına yardımcısı Mike Pence'i getirmişti.

Başkan Yardımcısı Pence, söz konusu ekibin 25 Mayıs'ta kapatılabileceğini ve bu ekibin görevlerinin federal kurumlara dağıtılabileceğini bildirdi.

ABD lideri Trump, Kasım'daki seçimler öncesi salgın önlemlerinden etkilenen ekonomiyi bir an önce yeniden toparlamak uğruna Amerikan halkının sağlığını tehlikeye atmakla eleştiriliyor.

Trump, önlemlerin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini söyledi:

"Ekonomi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız. Ülkede onlara bir bakın. İnsanlar aşırı dozdan ya da intihardan ölüyor. İnsanları işlerine geri döndürmeliyiz, biz de önlemleri gevşeterek bunu yapıyoruz. Virüs geçene kadar ülkede daha çok insan ölecek. Aşı çalışmaları konusunda iyi iş çıkarıyoruz ancak aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz."

ABD'de son verilere göre 1 milyon 237 bin vaka kayıtlara geçti, 72 bin ölüm gerçekleşti.