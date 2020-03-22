Son dakika... Corona virüs aşısı için tarih verildi!

12.45 : İspanyol medyası, bütün ülkenin karantinaya alındığı olağanüstü önlemlerin 15 gün daha uzatılacağını dünyaya duyurdu.

12.45 : İran'da son 24 saatte 129 ölüm daha gerçekleşti ve corona virüsten can kayıpları 1685'e çıktı. Tahran yönetimi, vakaların 1028 artışla 21 bin 638'e yükseldiğini bildiriyor.

12.40 : BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü'den Mike Ryan, corona virüs aşısının geliştirilmesi için en erken bir yıl beklenmesi gerektiğini ancak aşının mutlaka bulunacağını söyledi. Salgının yalnızca yaşlıları tehdit eden bir hastalık olmadığını, orta yaştaki insanlarda da dikkate değer etkilerinin görüldüğünü aktaran Ryan, "Herkese test yapılmasına ihtiyacımız yok" dedi.

12.35 : Almanya'da son 24 saatte yapılan testlerin 1948'i pozitif sonuç verdi ve böylece ülkedeki vakalar 18 bin 160'a yükseldi. Sekiz can kaybıyla birlikte ölü sayısı ise 55 oldu.

12.20 : Bon Jovi grubunda klavye çalan ve grubun kurucularından müzisyen David Bryan koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Bryan, bir haftadır hasta olduğunu ancak durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.





11.40 : ABD lideri Donald Trump, Kuzey Kore'ye gönderdiği mektupla corona virüs savaşında yardım teklif etti. Kim Jong-un'a ulaşan mektup, son haftalarda artan füze ve silah testlerinin ardından geldi.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong, mektubun zamanlamasını ilişkilerin geliştirilmesi önünde büyük zorluklar ve yalanların bulunduğu bir dönem olarak tanımladı.

Kuzey Kore, şimdiye kadar hiçbir corona virüs vakası bildirmiş değil.

11.35 : Salgına bir günde 793 kurban veren İtalya'da hayat tamamen duruyor. Stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetlerinin askıya alınacağını ilan eden Başbakan Giuseppe Conte, "Ülke, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya" dedi.

Facebook hesabından canlı yayınla ulusa seslenen Conte, "Aldığımız önlemler ciddi ama başka alternatifimiz yok. Önlemlerin etkilerini görmek için zaman gerekiyor. Kurallara uyulmalı. Evde kalmalıyız" ifadesini kullandı.

Vaka sayısının 53 bin 578'e ulaştığı İtalya'da ordu birlikleri sokaklarda devriye geziyor.





11.10 : Çekya'da bir günde 158 corona virüs testi pozitif sonuç verdi, toplam vaka 1047'ye ulaştı. Ülkede bugüne kadar 15 bini aşkın test yapıldı.

11.00 : Balkan ülkesi Romanya, corona virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini bildiriyor. 67 yaşındaki erkek kurbanın 18 Mart tarihinde virüsü kaptığı ve ileri derecede kanser hastası olduğu açıklandı.

10.55 : İran dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD'nin corona virüse karşı yardım teklifini 'tuhaf' bulduğunu söyledi. Hamaney, "Amerikalılar birçok kez yardım önerdi. Gerçekler bir yana, Covid-19'un ABD tarafından üretildiği yönünde şüpheler var. Kendilerinin corona virüse karşı savaşta eksikliklerine rağmen yardım teklifleri, garip."

10.00 : Afganistan'da son 24 saatte yapılan 97 testin 10'u pozitif sonuç verdi. Pazar günü itibariyle ülkede 34 vaka var.

08.15 : Bolivya'da 3 Mayıs'taki genel seçim ertelendi. Yüksek Seçim Mahkemesi, yeni seçim tarihinin ülkenin siyasi kesimleriyle anlaşmalı olarak belirleneceğini duyurdu.

İki haftalık karantina ilan eden Güney Amerika ülkesinde, 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazandığı açıklanan Evo Morales ordunun darbe tehdidi üzerine 10 Kasım'da istifa etti. Siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitti.



07.25 : Güney Asya ülkesi Tayland'da bir günde 188 yeni vaka belirlendi ve corona virüse yakalananların sayısı 599'a fırladı.

06.40 : Corona virüsten ilk ölümün kayıtlara geçtiği Kolombiya'da, 58 yaşındaki erkek hastanın 4 Mart tarihinde İtalyan turistleri taşıdığı bildiriliyor. Hipertansiyon ve diyabet hastası olan kurbana yapılan ilk test negatif çıktı, ikinci test de kurallara uyulmadığı için yine negatif sonuç verdi. Hasta kız kardeşi, doktoru ve taşıdığı bir yolcuya da virüs bulaştırdı.







Öte yandan, Kolombiya'da bazı hapishanelerde corona virüs isyanı başladı. Başkent Bogota, Jamundi, Combita ve Ibague şehirlerindeki çok sayıda hapishanede isyan çıkaran mahkumlar, yatakları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bogota'da bulunan La Modelo ve Picota hapishanelerindeki mahkumların avluya çıkarak cezaevi duvarlarına tırmandığı ve 'Sokağa çıkıyoruz!' şeklinde bağırdığı görülüyor.

Şimdiye kadar 210 corona virüs tanısı konulan Güney Amerika ülkesindeki hapisanelerde, yaklaşık 123 bin mahkum bulunuyor.

06.30 : Orta Amerika ülkelerinden El Salvador da, 30 günlük sokağa çıkma yasağını resmen açıkladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

04.45 : Hindistan, corona virüs salgınını durdurabilmek için 14 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Başbakan Narendra Modi, ülkede yaşayan herkesin sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar evlerinde kalmalarını istedi.





Bu denemeyle hükümet resmi bir sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanamayacağını da test etmiş olacak.

Ülkenin en ünlü turistik alanları fotoğraf karelerine boş yansırken toplu ulaşım ve ülke içi uçuşlara da ara verildi.

Normalde günde 25 milyon kişi taşıyan Hindistan Demiryolu Taşımacılığı ay sonuna kadar seferlerine son verdiğini duyurdu. Hindistan'da en az 332 vakanın olduğu ve beş kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

04.20 : Tarihinde ilk kez olağanüstü hal ilan eden Avustralya'da tedbirleri sıkılaştırıyor. Başbakan Scott Morrison, ülke içindeki zorunlu olmayan seyahatlerin iptal edilmesini istedi. 66 milyar dolarlık bir ekonomik paket hazırlandığı bilgisini veren Morrison, sosyal mesafeyi korumak için yeni önlemlerin de kısa sürede açıklanacağını aktardı.

Vaka sayısının 1286'yı bulduğu Avustralya'da şimdiye kadar yedi kişi öldü.

04.10 : Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyle örnek gösterilen Güney Kore ise, bir günde 98 yeni vaka belirlendiğini ve iki can kaybı gerçekleştiğini bildiriyor.

03.20 : Salgını durdurmayı başaran Çin'de son 24 saatte 47 tanı konuldu, altı kişi hayatını kaybetti.





01.45 : ABD'de corona virüs tedavisi gören bir kadına yaklaşık 35 bin dolarlık fatura çıkması şaşkınlık yarattı.

Danni Askini isimli kadın, yaşadığı süreci Twitter hesabından paylaştı. Nefes darlığı, ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtileri olan Askini, ilk olarak Boston'da bir hastanenin acil servisine gittiğini ve burada kendisine 'zaturre' olabileceği ve evine gidebileceğinin söylendiğini anlattı.

Belirtilerinin sürmesi ve kötüleşmesi üzerine iki kere daha hastaneye giden kadına yapılan test, pozitif sonuç verdi.

Sağlık sigortası olmayan kadının önüne 34 bin 927 dolarlık bir fatura konuldu. Başkan Donald Trump testlerin ücretsiz olmasını öngören yasayı onaylamadan faturanın çıktığını belirten Askini, "Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu" dedi.



Başkan Trump'ın kararnamesine rağmen, bir araştırmaya göre testler ve tedaviler için ABD'lilere ortalama 9 bin dolar fatura çıkıyor.



00.35 : Güney Kıbrıs'ta corona virüs kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçti. Rum yönetimi, yaşamını yitiren hastayla ilgili detay paylaşmadı.

00.20 : Kuveyt, akşamüstü 17.00 ila gece 04.00 arasını kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti. Tüm resmi kurumlardaki tatil de iki hafta uzatıldı.

00.00 : Afrika ülkesi Uganda'da corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti, yaşamını yitiren Dubai'den dönen 36 yaşındaki bir erkek.