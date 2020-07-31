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31.07.2020 - 18:22 | | AA

Son dakika... Corona virüste flaş gelişme! 11 milyonu aştı

Gelen son dakika haberlerine göre; corona virüs salgınında sıcak gelişme. Dünya genelinde covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 11 milyonu aştı.

Son dakika... Corona virüste flaş gelişme! 11 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 11 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 11 milyon 155 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke; sırasıyla ABD (2 milyon 286 bin 492), Brezilya (1 milyon 824 bin 95), Hindistan (1 milyon 81 bin 730), Rusya (638 bin 410), Şili (326 bin 628), Güney Afrika (309 bin 601), Peru (283 bin 915), Meksika (272 bin 187), İran (263 bin 519) ve Pakistan (247 bin 177) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 213 bin 359’a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Kovid-19 vaka sayısının, 17 milyon 570 bin 46’ya ulaştığı dünya genelinde, virüs nedeniyle 678 bin 505 kişi hayatını kaybetti.

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