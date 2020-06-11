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11.06.2020 - 18:31 | | AA

Son dakika... Corona virüste ölenlerin sayısı 420 bini aştı

Gelen son dakika haberlerine göre; Dünya genelinde corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 420 bini aştı.

Son dakika... Corona virüste ölenlerin sayısı 420 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 420 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 420 bin 305'e, vaka sayısı 7 milyon 514 bin 706’ya ulaştı.

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Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 115 bin 255 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 41 bin 279 ile İngiltere, 39 bin 803 ile Brezilya, 34 bin 114 ile İtalya, 29 bin 319 ile Fransa, 27 bin 136 ile İspanya, 15 bin 357 ile Meksika, 9 bin 636 ile Belçika, 8 bin 845 ile Almanya, 8 bin 584 ile İran, 8 bin 321 ile Hindistan, 7 bin 972 ile Kanada, 6 bin 532 ile Rusya, 6 bin 44 ile Hollanda, 5 bin 903 ile Peru ve 4 bin 814 ile İsveç izledi.

Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 746), Çin (4 bin 634), Ekvador (3 bin 720), Şili (2 bin 648), Pakistan (2 bin 356), Endonezya (2 bin), İsviçre (1937), İrlanda (1695), Portekiz (1504), Kolombiya (1433), Romanya (1369), Mısır (1342), Polonya (1215), Güney Afrika (1210), Bangladeş (1049) ve Filipinler (1036)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 3 milyon 384 bin 805 kişi iyileşti, 3 milyon 285 bin 263 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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