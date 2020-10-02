Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, sözlerini "Karantina dönemini sorunsuz atlatıp bir an önce sağlığına kavuşacaklarını içtenlikle temenni ediyorum." diyerek noktaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurmuştu. Trump, haberi Twitter'da paylaştığı bir mesajla açıkladı. Trump mesajında, "Birlikte bunun üstesinden geleceğiz" diye yazmıştı.

Trump, en yakın danışmanlarından Hope Hicks'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, test sonuçları henüz açıklanmadan önce kendilerini izolasyona aldıklarını duyurmuştu.