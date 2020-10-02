MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı!
ABONE OL
02.10.2020 - 12:51 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı!

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, sözlerini "Karantina dönemini sorunsuz atlatıp bir an önce sağlığına kavuşacaklarını içtenlikle temenni ediyorum." diyerek noktaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurmuştu. Trump, haberi Twitter'da paylaştığı bir mesajla açıkladı. Trump mesajında, "Birlikte bunun üstesinden geleceğiz" diye yazmıştı.

Trump, en yakın danışmanlarından Hope Hicks'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, test sonuçları henüz açıklanmadan önce kendilerini izolasyona aldıklarını duyurmuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Trumpa geçmiş olsun mesajı

Park ettiği arabasının son halini gördü, şoka girdi!İzmir'in Gaziemir ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen, daha önce de birçok araca zarar veren E.Y., bu kez bir otomobilin üzerine saksı attı, ardından da sokağa inip sopayla zarar verdi. Araç sahibi Şükrü Durmaz, "Biz Gaziemir'de böyle bir kişinin varlığından haberdardık ancak bu sokakta olduğunu bilmiyorduk. Bilseydik park etmezdik. Araçta 10 bin TL'lik zarar var" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sakarya Nehri’nde kaybolan Muhammet’in cansız bedenine ulaşıldı

Sakarya Nehri’nde kaybolan Muhammet’in cansız bedenine ulaşıldı

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada

Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada

Sıradaki Haber