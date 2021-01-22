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22.01.2021 - 08:46 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Dikkat çeken detay, anında kaldırdı... Kırmızı düğme artık yok!

20 Ocak'ta gerçekleşen yemin töreniyle göreve başlayan Joe Biden'ın Beyaz Saray'a taşınmasıyla, Donald Trump'ın izleri hızla siliniyor. Son dakika haberine göre, artık Trump'la özdeşleşmiş olan ve gün içinde sıkça başvurduğu bilinen "kırmızı düğme" Biden tarafından kaldırıldı.

Son dakika: Dikkat çeken detay, anında kaldırdı... Kırmızı düğme artık yok!

Donald Trump'ın ayrılması ve 46'ncı ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasıyla, Beyaz Saray'da ve Oval Ofis'te de değişim ve yenilenme başladı. Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki izleri hızla siliniyor. Bunlardan biri de, Trump'ın gazlı içecek siparişi vermek için kullandığı ve masasının üzerinde duran kırmızı düğme.

Günde 12 kutu gazlı içecek tükettiği iddia edilen Trump'ın, gün içinde sık sık başvurduğu düğme, son 24 saat içinde DC'deki bir dizi kapsamlı değişikliklerden biri olarak Başkan Joe Biden tarafından kaldırıldı.

Gazlı içecek fanatiği olduğu bilinen eski başkanın çalışma masasına konulmuş olan düğme, Perşembe günü Beyaz Saray'da çalışırken fotoğrafları çekilen Biden'ın masasında görünmüyordu.

Son dakika: Dikkat çeken detay, anında kaldırdı... Kırmızı düğme artık yok

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