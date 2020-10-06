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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bakü'ye gitti!
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06.10.2020 - 09:04 |

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bakü'ye gitti!

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bakü'ye gitti!

Dışişleri Bakanlığı'ndna yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Azerbaycana bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramovla, Yukarı Karabağdaki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak." denildi. 

Adana merkezli 11 ilde 'swinger' operasyonu! 35 gözaltı kararıGelen son dakika haberine göre, Adana merkezli 11 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 35 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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