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HaberlerDünya Haberleri Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik 'Libya' görüşmesi!
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20.06.2020 - 14:08 | | AA

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik 'Libya' görüşmesi!

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İkili, Libya'yı masaya yatırdı. Ayrıca, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları da ele alındı.

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik 'Libya' görüşmesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Görüşmede Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı.

 

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