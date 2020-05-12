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12.05.2020 - 14:20 | | AA

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Covid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, Covid-19 yardımlarına vurgu yaparak, "79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmını karşıladık." ifadelerini kullandı.

Küçük çocuk uçurtma uçururken kanalın içine böyle düştüMersin’in Tarsus ilçesinde uçurtma uçuran bir çocuk üstü açık bırakılan kanala düşerek yaralandı.
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