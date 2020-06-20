20.06.2020 - 11:01 | | İHA
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Gücümüzü dünyaya gösterdik'
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik." dedi.
Bakan Çavuşoğlu sözlerine, "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır." diyerek devam etti.
İstanbul'da uluslararası fuhuş ve uyuşturucu operasyonuİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Örgütlü Olarak İnsan Ticareti ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 Yabancı uyruklu kadın şebekenin elinden kurtarılırken operasyonda çok sayıda çok miktarda uyuşturucunun yanı sıra lamba şeklinde kayıt yapan gizli kamera ele geçirildi.