Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Gücümüzü dünyaya gösterdik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine, "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır." diyerek devam etti.