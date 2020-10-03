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03.10.2020 - 09:30 |

Son dakika: Dışişleri'nden NATO açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı bu sabah bir açıklama yaparak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Son dakika: Dışişleri'nden NATO açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.NATO Genel Sekreterinin Ankara’da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullandı. 

 

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