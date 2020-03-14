Corona virÃ¼se dair dÃ¼nyada yaÅŸanan tÃ¼m geliÅŸmeleri anbean aktarÄ±yoruz.

20.07:Â Ä°talya'da yeni tip corona virÃ¼sten (Kovid-19) Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 175 kiÅŸi artarak bin 441'e, virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ± ise 21 bin 157'ye yÃ¼kseldi.

19.23:ÂCorona virÃ¼sÂ salgÄ±nÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "KoronavirÃ¼sle mÃ¼cadele iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 4 milyar dolar ayÄ±rdÄ±k" dedi. Trump yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ABD'de 50 kiÅŸinin corona virÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu. Trump corona virÃ¼s testi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonuÃ§larÄ±n bir iki gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

18:49 Yemen'de Husiler, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele kapsamÄ±nda UluslararasÄ± Sana HavalimanÄ±'na yapÄ±lacak BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kaynaklÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±n 2 hafta boyunca askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.



18:24 Ä°ngiltereâ€™de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) teÅŸhisi konulan 10 hasta daha hayatÄ±nÄ± kaybetti.



Bu geliÅŸmeyle Ã¼lkede Kovid-19â€™a baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mler yaklaÅŸÄ±k iki kat artarak 21â€™e ulaÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere Ulusal SaÄŸlÄ±k Sistemiâ€™nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, hayatÄ±nÄ± kaybeden tÃ¼m hastalar 60 yaÅŸÄ±n Ã¼zerinde ve baÅŸka saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± da bulunan kiÅŸiler arasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson, 12 Mart'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Daha birÃ§ok aile, sevdiklerini zamansÄ±z kaybedecek." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede Kovid-19 teÅŸhisi konulan hasta sayÄ±sÄ± 798 olarak aÃ§Ä±klansa da uzmanlar virÃ¼sÃ¼n halihazÄ±rda 5 ila 10 bin kiÅŸiye bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyor.