20.07.2020 - 17:11 |
Son dakika! Donald Trump ve sunucu arasında canlı yayında gerilim
Amerika Birleşik Devletleri, 4 milyona dayanan vaka sayısı ile koronavirüsün merkez üssü. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'a göre ülkesi "en düşük ölüm oranına sahip ülke" konumunda. Trump bu tezine karşı çıkan sunucu ile canlı yayında tartıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News Televizyonuna verdiği röportaj sırasında sunucu Chris Wallace ile koronavirüs vaka ve ölüm oranları hakkında anlaşmaya varamadı. İkili arasında tansiyon yükseldi.
ABD Başkanı'nın hedefinde, ABD'de koronavirüsle mücadelenin önde gelen isimleri de vardı. Trump, Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri Direktörü Redfield'in, "Bahar ve kış ayları kamu sağlığında en zor dönemlerden biri olacak" açıklamasını eleştirdi, "Bilmiyorum. O'nun bildiğini de sanmıyorum" dedi.
Rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar ettiBursa’da Ramazan Arı (30), 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfekle ateş açıp, merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Daha sonra kendi iş yerine giden Arı, kafasına ateş ederek, yaşamına son verdi.