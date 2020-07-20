Son dakika! Donald Trump ve sunucu arasında canlı yayında gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News Televizyonuna verdiği röportaj sırasında sunucu Chris Wallace ile koronavirüs vaka ve ölüm oranları hakkında anlaşmaya varamadı. İkili arasında tansiyon yükseldi.

ABD Başkanı'nın hedefinde, ABD'de koronavirüsle mücadelenin önde gelen isimleri de vardı. Trump, Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri Direktörü Redfield'in, "Bahar ve kış ayları kamu sağlığında en zor dönemlerden biri olacak" açıklamasını eleştirdi, "Bilmiyorum. O'nun bildiğini de sanmıyorum" dedi.