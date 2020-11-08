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08.11.2020 - 17:16 |

Son dakika... Donald Trump'tan yeni açıklama: İddialar incelenmeli

Gelen son dakika haberine göre; ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Son dakika... Donald Trump'tan yeni açıklama: İddialar incelenmeli

Donald Trump başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazanması üzerine Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Trump, Biden'ın önde gittiği sıralarda da oylar çalınıyor iddiasında bulunmuştu.

Donald Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz. Büyük şehir makineleri yozlaşmış. Bu çalıntı bir seçimdi. İngiltere'deki en iyi anketör bu sabah, bunun açıkça çalınmış bir seçim olduğunu, Biden'ın bu eyaletlerin bazılarında Obama'yı geride bıraktığını hayal etmenin imkansız olduğunu yazdı."

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