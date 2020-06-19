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19.06.2020 - 10:37 |

Son dakika... DSÖ, corona virüste ikinci dalga için tarih verdi!

Corona virüs salgınında küresel vaka sayısı 8.5 milyonu geçerken Dünya Sağlık Örgütü, sonbahar aylarında ikinci dalga beklendiğini duyurdu.

Son dakika... DSÖ, corona virüste ikinci dalga için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüste ikinci bir dalganın yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı.

DSÖ'nün Avrupa Bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge, tüm ülkelerin bulaşma ve vaka takibi konusunda hemen adım atmaları gerektiğini söyledi. DSÖ yetkililer, tüm ülkeleri hızlı ve etkili test, vaka takibi ve izolasyon konusunda çalışmaya çağırıyor.

Sonbaharda baş gösterebilecek ikinci dalga Covid-19 salgını için DSÖ, bulaşma takibi ve olası karantina uygulamalarını birleştirecek bir strateji geliştirmeye çalışacak.

Rusya'daki bir DSÖ tesisinde yapılan toplantıya katılan Dr. Hans Kluge, sonbahar mevsiminin 'yüksek olasılıkla' sayılarda artışa neden olacağını, tıpkı yıl sonunda grip vakalarında artış yaşandığı gibi Covid-19 vakalarında da artışlar görülebileceğini söyledi.

 

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