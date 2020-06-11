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11.06.2020 - 10:15 | | DHA

Son dakika... Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Can kaybı 419 bin 48’e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 419 bin 48’e yükseldi.

Son dakika... Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Can kaybı 419 bin 48’e yükseldi

Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 419 bin 48’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 461 bin 273’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 780 bin 18’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA VE BREZİLYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 775 bin 184 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 39 bin 797’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 358 olurken, vaka sayısı ise 493 bin 657’ye ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 235 bin 763 olurken, 34 bin 114 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 186 bin 866’ya çıkarken; 8 bin 844 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 155 bin 136 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 128’e yükselirken, hasta sayısı 290 bin 143 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 506’YA ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 506’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 177 bin 938’e çıktığı açıklandı.

Kaza sonrası ortalık karıştı! Tekme tokat kavga kameradaEsenler O-3 yolunda kaza yapan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Kazanın ardından kavgaya tutuşan sürücülerin arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Yaşanan kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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