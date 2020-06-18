Son dakika... Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Can kaybı artıyor!

Dünyada, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 451 bin 439’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 407 bin 373’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 417 bin 501’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 960 bin 309 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 46 bin 665’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 478 olurken, vaka sayısı ise 553 bin 301’e ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da corona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 237 bin 828 olurken, 34 bin 448 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 190 bin 179’a çıkarken; 8 bin 927 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 158 bin 174 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 575 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 153’e yükselirken, hasta sayısı 299 bin 251 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 185’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 185’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 195 bin 51’e çıktığı açıklandı.