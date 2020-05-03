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03.05.2020 - 23:07 | | AA

Son dakika | Dünya genelinde coronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı

Gelen son dakika haberine göre, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 150 bini aştı.

Son dakika | Dünya genelinde coronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 150 bin 497 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (178 bin 235), İspanya (148 bin 558), Almanya (130 bin 600), İtalya (81 bin 654), İran (78 bin 422), Çin (77 bin 713), Türkiye (63 bin 151) ve Fransa (50 bin 784) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 553 bin 313'e ulaşırken virüs nedeniyle 247 bin 466 kişi hayatını kaybetti.

 

İngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 446 olduİngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 315 artarak 28 bin 446'ya yükseldi.
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