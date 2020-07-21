Son dakika... Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 14 milyon 866 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 613 bin 542 kişi öldü, virüs saptanan 8 milyon 923 bin 956 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 338 bin 855 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 3 milyon 961 bin 556 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 143 bin 835 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 121 bin 645), Hindistan (1 milyon 156 bin 189), Rusya (783 bin 328), Güney Afrika (373 bin 628), Peru (357 bin 681), Meksika (349 bin 396), Şili (333 bin 29), İspanya (311 bin 916), İngiltere (295 bin 372), İran (276 bin 202), Pakistan (266 bin 96), Suudi Arabistan (253 bin 349), İtalya (244 bin 624), Türkiye (220 bin 572), Bangladeş (207 bin 453), Kolombiya (204 bin 5) Almanya (203 bin 487), Fransa (176 bin 754), Arjantin (130 bin 774), Kanada (111 bin 124), Katar (107 bin 37)."

Diğer yandan ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya 80 bin 251, İngiltere 45 bin 312, Meksika 39 bin 485, İtalya 35 bin 58, Fransa 30 bin 177, İspanya 28 bin 422, Hindistan 28 bin 99, İran 14 bin 405, Peru 13 bin 384, Rusya 12 bin 580, Belçika 9 bin 805, Almanya 9 bin 173, Kanada 8 bin 858, Şili 8 bin 633, Kolombiya 6 bin 929, Hollanda 6 bin 136, Pakistan 5 bin 639, İsveç 5 bin 639, Türkiye 5 bin 508, Ekvador 5 bin 318 ve Güney Afrika 5 bin 173.”