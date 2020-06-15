15.06.2020 - 11:06 | | AA
Son dakika... Dünya genelinde yeni tip corona virüs vakası sayısı 8 milyonu geçti!
Gelen son dakika haberine göre, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 milyonu aştı.
Bingöl'de incelemelerde bulunan Bakan Soylu depreme yakalandıBingöl'de dün meydana gelen depremin ardından saat 09.51'de bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler 5.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.