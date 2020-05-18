18.05.2020 - 13:41 | | DHA
Son dakika... Dünya Sağlık Örgütü’nün yıllık toplantısı Cenevre'de başladı!
Tüm dünyanın merak ettiği Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yıllık toplantısı İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı.
Dünyanın merakla beklediği Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yıllık toplantısı, İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Corona virüs (Covid-19) salgınının gölgesindeki bu toplantı, görüntülü konferans yoluyla yapılıyor.
Dünyanın dört bir yanındaki müzisyenler, Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldiDünyanın dört bir yanından müzisyenler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1930 yılında "Bu çalgı hangi Meclise girse, etrafına eğlence ve neşe saçar. Adı Cümbüş olsun" diyerek adını koyduğu, Cumhuriyetin ilk yıllarında icat edilip, önce yurt sonra da dünya çapında kabul gören Cümbüş, dünyanın dört bir yanında müzisyeni bir araya getirdi. Çalışma Cümbüş üretiminin dünyadaki tek patent hakkına sahip olan Zeynel Abidin Cümbüş firması tarafından yapıldı.