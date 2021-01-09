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09.01.2021 - 13:58 | | milliyet.com.tr / AA

Son dakika: Dünya şokta... Yolcu uçağıyla irtibat kesildi!

Son dakika haberine göre, Endonezya'da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radarda kaybolduğu belirtildi. CNBC Endonezya'ya göre uçak, Soekarno-Hatta Havaalanı'ndan kalktıktan birkaç dakika sonra yerel saatle 14:40'ta ortadan kayboldu. Yerel kaynaklar uçakta 50'den fazla yolcu olduğunu ileri sürdü. Verilere göre, havalandıktan dört dakika sonra 10 bin feet'e çıkan uçak, 60 saniye içinde 250 feet'e kadar düştü. Ardından uçaktan gelen veri akışı kesildi.

Endonezya'da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtildi. 

Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının kalkışından 4 dakika sonra çok ciddi irtifa kaybettiği belirtildi.

14.40'TA KAYBOLDU

CNBC Endonezya'ya göre uçak, Soekarno-Hatta Havaalanı'ndan kalktıktan birkaç dakika sonra yerel saatle 14:40'ta ortadan kayboldu.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını aktardı.

60 SANİYE İÇİNDE 10 BİN FEET'TEN 250 FEET'E DÜŞTÜ

Sriwijaya Havayolları ise yaptığı açıklamada, herhangi bir açıklama yapmadan önce uçuşla ilgili daha ayrıntılı bilgi toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Flightradar24'ün verilere göre, havalandıktan dört dakika sonra 10 bin feet'e çıkan uçak, 60 saniye içinde 250 feet'e kadar düştü. Ardından uçaktan gelen veri akışı kesildi.

UÇAKA 56 YOLCU, DÖRT MÜRETTEBAT VE İKİ PİLOT VARDI 

Son dakika: Dünya şokta... Yolcu uçağıyla irtibat kesildi

AirLive.net'e göre uçakta 56 yolcu, dört mürettebat ve iki pilot olmak üzere 62 kişi vardı. 56 yolcunun 46'sı yetişkin, yedisi çocuk ve üçü bebekti.

Yerel bir hükümet yetkilisi Kompas TV'ye, açıklamasında arama çalışmalarında dalgıçların bir uçağın enkazı gibi görünen parçalar bulduğunu söyledi. 

CNN Indonesia'ya konuşan bir güvenlik yetkilisi ise "Suda kablolar, kot pantolon parçası ve metal parçalar bulduk" dedi. 

Son dakika: Dünya şokta... Yolcu uçağıyla irtibat kesildi

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir adam hayatta kalanları veya enkaz parçalarını okyanusta ararken böyle görüntülendi. Görüntü, Twitter'da paylaşıldı.

Son dakika: Dünya şokta... Yolcu uçağıyla irtibat kesildi

UÇAĞIN KOORDİNATININ BELİRLENMESİ İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

İriwati, başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

 

 

    Yolcu uçağıyla irtibat kesildi!Endonezya'da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radarda kaybolduğu belirtildi.
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