Son dakika... Dünya titriyor! Hepsini iptal ettiler

11.30 : Güney Kore'de aynı gün içinde 322 yeni vaka daha belirlendi. Gece yarısı 438 vaka açıklanmıştı. Son rakamlarla birlikte Güney Kore'de hasta sayısı 6 bin 88'e çıktı.

11.25 : İran'ın ardından Irak'ta da bu hafta kılınacak cuma namazları iptal edildi.

11.00 : Bosna Hersek'te ilk koronavirüs vakası açıklandı. Bosnalı yetkililer, gün içinde basın toplantısı düzenleyecek.

10.50 : Vaka sayısının 2 bin 922'ye ulaştığı İran'da koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri iptal edildi.

10.35 : Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Japonya seyahati, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

10.20 : Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, düşman kardeşi Güney Kore'nin Devlet Başkanı Mon Jae-in'e bir mektup gönderdi. Seul yönetiminin Covid-19 salgınının üstesinden geleceğini belirten Kim, mevkidaşı Moon'un sağlığından endişe ettiğini dile getirdi.

09.10 : Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu, dört hafta kapalı kalacak okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini 14 gün boyunca evlerinde karantinaya almalarını istedi.





07.40 : Tayland'da yeni belirlenen dört hastayla birlikte vaka sayısı 47 oldu.

07.15 : Japonya'daki Osaka Üniversitesi ile Anges firması, koronavirüse karşı aşı geliştiriyor.

06.30 : Moritanya'da karantinayı kabul etmeyen 15 İtalyan turist ülkelerine döndü.

05.45 : Kongo, Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan gelen tüm yolcuların 14 gün karantina altında tutulacağını açıkladı. Karar, test sonuçları negatif çıksa da uygulanacak.

05.05 : Çin ve İran'dan gelen yolculara seyahat yasağı uygulayan Avustralya, yasağın kapsamına Güney Kore ve İtalya'yı da ekliyor.

Bugüne kadar iki kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da yeni tespit edilenlerle birlikte vaka sayısı 52.

04.45 : Cezayir'de daha önce bazı fertlerinde koronavirüse rastlanan bir ailenin beş üyesinde de koronavirüs çıktı. Söz konus uaile üyelerine Fransa'dan ziyarete gelen bir akrabalarından virüs bulaştığı tahmin ediliyor.

Cezayir'de vaka sayısı 17'ye çıkmış durumda.





04.20 : Son günlerde virüsün en hızlı yayıldığı ülke olan Güney Kore'de 438 yeni vaka belirlendi, ülkedeki toplam hasta sayısı 5 bin 766 oldu.

Koronavirüse karşı topyekun savaş ilan edilen Güney Kore'de şimdiye kadar 35 insan yaşamını yitirdi.

03.25 : Dünyaya virüsün yayıldığı Çin'de 31 hasta daha hayatını kaybetti, salgının başından bu yana gerçekleşen can kaybı 3 bin 12'yi buldu.

Çin'de koronavirüsün yayılma hızı ise yavaşlamış görünüyor. Yetkililer 139 yeni vakayla birlikte ülke çapındaki vakaların 80 bin 409'a ulaştığını aktarıyor.

03.15 : ABD'nin California eyaletinde gerçekleşen ilk ölümün ardından acil durum ilan edildi. Sacramento kenti yakınlarındaki bir hastanade ölen 71 yaşındaki erkeğin, başka sağlık sorunları olduğu ve bir yolcu gemisinde bulunduğu belirtiliyor.



Vaka sayısın California'da 53'e ulaşırken, ABD'de şu ana dek 16 eyalette 153 Covid-19 vakası bildirildi.



ABD'de hastalıktan ölenlerin sayısı 11.





02.35 : Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinden iki gün sonra, futbol maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

00.45 : ABD'de koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere 8,3 milyar dolarlık bütçe kabul edildi.

00.10 : Balkan ülkesi Slovenya'da ilk koronavirüs ortaya çıktı. Fas'tan Slovenya'ya İtalya üzerinden seyahat eden hastanın hastanede tedavi altında olduğu belirtiliyor.

00.00 : Avrupa ülkelerinden İrlanda dört yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu, ülkedeki hasta sayısı altı oldu.