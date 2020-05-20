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20.05.2020 - 11:11 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Dünyada corona virüs vakaları 5 milyonu aştı

Can kaybının 325 bini bulduğu yeryüzünde, corona virüsün en çok yayıldığı ülkeler sırasıyla ABD, Rusya ve Brezilya.

Son dakika... Dünyada corona virüs vakaları 5 milyonu aştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını, an itibariyle dünya üzerinde 5 milyondan fazla insana bulaştı.

Dünyaya diz çöktüren salgında 325 bin kişi yaşamını yitirirken, ABD hem vaka hem de ölü sayısında ilk sırada yer alıyor. 1 milyon 570 bin vakanın kayıtlara geçtiği ABD'de, Covid-19 93 bin can aldı.

ABD'nin ardından ikinci sırada bulunan Rusya'da ise son haftalarda bir tsunami yaşandı, vaka sayısı yalnızca 45 günde 300 bini aştı.

Virüsün bir diğer merkez üssü ise, aşırı sağcı Jair Bolsonaro tarafından yönetilen Brezilya. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun karantinaya karşı gösterilere katıldığı ülkede 271 bin test pozitif sonuç verdi, ölü sayısı ise 18 bin oldu. Güney Amerika ülkesinde son 24 saatte gerçekleşen 1179 can kaybı, günlük ölü sayısının zirve yapmasına yol açtı.

Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.
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