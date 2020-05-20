Son dakika... Dünyada corona virüs vakaları 5 milyonu aştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını, an itibariyle dünya üzerinde 5 milyondan fazla insana bulaştı.

Dünyaya diz çöktüren salgında 325 bin kişi yaşamını yitirirken, ABD hem vaka hem de ölü sayısında ilk sırada yer alıyor. 1 milyon 570 bin vakanın kayıtlara geçtiği ABD'de, Covid-19 93 bin can aldı.

ABD'nin ardından ikinci sırada bulunan Rusya'da ise son haftalarda bir tsunami yaşandı, vaka sayısı yalnızca 45 günde 300 bini aştı.

Virüsün bir diğer merkez üssü ise, aşırı sağcı Jair Bolsonaro tarafından yönetilen Brezilya. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun karantinaya karşı gösterilere katıldığı ülkede 271 bin test pozitif sonuç verdi, ölü sayısı ise 18 bin oldu. Güney Amerika ülkesinde son 24 saatte gerçekleşen 1179 can kaybı, günlük ölü sayısının zirve yapmasına yol açtı.