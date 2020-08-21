21.08.2020 - 22:25 | | AA
Son dakika... Dünyada corona virüsten ölenlerin sayısı 800 bini aştı
Gelen son dakika haberine göre; Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini aştı
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 800 bin 34'e, vaka sayısı 23 milyon 27 bin 888’e ulaştı.
Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 178 bin 68 ölümle ABD'de görüldü.
Bu ülkeyi 112 bin 670 ile Brezilya, 59 bin 106 ile Meksika, 55 bin 928 ile Hindistan, 41 bin 405 ile İngiltere, 35 bin 427 ile İtalya, 30 bin 480 ile Fransa, 28 bin 838 ile İspanya, 27 bin 34 ile Peru ve 20 bin 376 ile İran izledi.
Türkiye’de can kaybı sayısı 6 bin 80 oldu.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 15 milyon 634 bin 569 kişi iyileşti, 6 milyon 592 bin 757 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.