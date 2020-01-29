Son dakika | Dünyaya coronavirüs için korkutan açıklama: Endişeliyiz, panzehir yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde yarın yeniden toplanacak.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Komite'nin yeniden toplanacağını duyurdu.

Ghebreyesus, 6 bin 65 koronavirüsü vakasının teyit edildiğini, 132 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi, salgının yayılma potansiyelinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "Görev çok zor ama sorumluluk devasa. Endişeliyiz. Çok büyük bir hastalığımız var ama panzehirimiz yok." dedi.

Ryan, Çin dışında 51 ülkede 71 koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirtti.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada da Acil Durum Komitesinin yarın Ghebreyesus'un başkanlığında koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilanı konusunu yeniden ele almak için toplanacağı belirtildi.

Toplantının TSİ 13.30'da başlayacağı, 21.30'da da basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

DSÖ Acil Durum Komitesi 23 Ocak'ta toplanmış, toplantının ardından Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirilmişti.

Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Finlandiya'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, Vuhan'dan 5 gün önce ayrılan ve Finlandiya'ya gelen 32 yaşındaki Çinli bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Çinli kadının Rovaniemi şehrindeki hastanede tecrit altına alındığını belirten yetkililer, tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs vakası 5'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, düzenlediği basın toplantısında, Paris'te bir kişide daha koronavirüs görüldüğünü belirtti.

Bu hastanın, Çin'in Hubey eyaletinden Paris'e gelen ve daha önce koronavirüs teşhisi konulan Çinli bir turistin kızı olduğunu ifade eden Buzyn, ayrıca, Çin'in Vuhan kentinde bulunan Fransızları tahliye etmek için bu akşam bir uçağın oraya gönderileceğini söyledi.

Buzyn, uçağın yaklaşık 200 Fransız ile cuma günü Fransa'ya döneceği bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı, bu kişilerin ülkede 14 gün boyunca belirli bir yerde sağlık ekiplerinin kontrolünde tutulacağını kaydetti.

Air France Vuhan'a uçuşları durdurdu

Öte yandan, Fransız Hava Yolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının etkili olduğu Vuhan'a uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Paris'ten Pekin ve Şangay'a yapılacak sefer sayısının da azaltıldığı bildirildi.

IKEA Çin'deki mağazaların yarısını kapattı

Bu arada, İsveç'in mobilya devi IKEA'dan Fransız basınına yapılan açıklamada da koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazaların yarısının kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, çalışanların evlerinde kalması istendi.

Geçen haftadan bu yana yapılan açıklamalarda, Fransa'da 4 kişide koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

DEV TAHLİYE

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ve Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de basın toplantısı düzenleyerek, Komisyonun koronavirüsü salgınına ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Komisyonun üye ülkeler arasında koordinasyon görevi gördüğünü kaydeden Kyriakides, halihazırda koronavirüsüne karşı bir tedavi bulunmadığını anımsattı.

AB'nin salgına ilişkin "karmaşık ve sürekli değişen" durumu yakından takip ettiğini belirten Kyriakides, birliğin genel anlamda hazırlıklı olduğunu ve talep edilmesi durumunda üçüncü ülkelere bilgi paylaşımı ve destek sağlayabileceğini söyledi.

"AB vatandaşı 600 kişi var"

Lenarcic ise "Çin'de bulunan AB vatandaşı yaklaşık 600 kişi tahliye edilmek istediğini bildirdi. AB, bu kişilerin tahliyesi için gerekli yardımı sağlayacak ve koordinasyon rolünü sürdürecek." açıklamasında bulundu.

Bu çerçevede AB'nin tahliye maliyetinin yüzde 75'ini karşılayabileceğini ifade eden Lenarcic, Çin ile iş birliğinin de iyi bir şekilde yürütüldüğünü aktardı.

İTALYA UÇAK GÖNDERECEK

İtalya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının yoğun şekilde görüldüğü Çin’in Vuhan kentindeki vatandaşlarının tahliyesi için uçak gönderecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Vuhan'daki vatandaşların tahliyesi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı kriz masası, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile iş birliği içinde, koronavirüsten en çok etkilenen Çin’in Vuhan kentine bir tahliye uçuşu düzenliyor. Güvenli taşıma için tıbbi personel, hemşireler ve yeterli tıbbi ekipmanla hareket edecek uçak, Çin makamlarının gerekli izinleri vermesinin ardından doğrudan uçuşla Vuhan havaalanına ulaşacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, özel uçakla Vuhan’dan İtalya’ya getirilecek İtalyanların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kontrolüne tabi tutulacakları da vurgulandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Twitter hesabından Bakanlık açıklamasını paylaşarak, İtalyan hükümetinin Çin’deki vatandaşlarıyla yakından ilgilendiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Öte yandan, virüsün Avrupa ülkeleri Almanya ve Fransa'da görüldüğü bildirilmişti.