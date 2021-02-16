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milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 10:37 • Son Güncelleme:

Son dakika: Dünyayı şoka soktular! Zincirle bağlı...

Alexander ve Viktoria adındaki Ukraynalı genç çift, dünyayı hayrete düşüren bir karar aldı. Son dakika haberine göre, yalnızca Ukrayna basınının değil, dünya medyasının da ilgi odağı haline gelen çiftin aldığı karar, dünyada şok etkisi yarattı.

milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 10:37 • Son Güncelleme:
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Ukraynalı genç bir çift, birbirlerine olan aşklarını ve ilişkilerini test etmek için alışılmadık bir yöntem seçti. Ukrayna basınının yanı sıra dünya medyasının da ilgi odağı haline gelen çiftin bu hareketi, dünyada şok etkisi yarattı.

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Ukraynalı çift, kendilerini üç ay boyunca birbirlerine zincirlemeye karar verdi. Alexander ve Viktoria, başkent Kiev'deki Unity heykelinin yakınında kendilerini birbirlerine zincirlemk için Sevgililer Günü'nü seçti.

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Çiftin şaşırtıcı deneyini denetleyen, Ukrayna'nın ulusal rekor kayıt yetkilisi Vitaly Zorin, "Aşık çiftin avuç içleri sadece birkaç santimetre uzakta" ifadelerini kullandı.

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Yetkililer, koronavirüs salgını sırasında kendi tecritlerine başlamadan önce Alexander ve Viktoria'nın 'aklı başında' olduklarını doğruladı. Birçok kişinin karşı çıkacağı deneyle ilgili açıklamalarda bulunan Alexander, "Bir rekor denemesindeyiz" dedi.

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"Bir zincir takıyoruz ve tüm halkalar kaynaklı. Son zincir, ulusal rekor kaydı mührü ile kapatılmış durumda. Çiftin birlikte ilk sınavı, başkentten eve 550 kilometrelik bir taks yolculuğuydu.

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Mola verdiklerinde, yol kenarındaki bir kafede kadın mı yoksa erkek tuvaletini kullanacaklarını seçmek zorunda kaldılar. Kadın tuvaletini seçtiler ve kişisel alan olmadan hayatlarına başladıkları için duruma şahit olan temizlikçiye şok yaşattılar.

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Mutlu çift, kolayca giyinmelerini ve soyunmalarını sağlayan yukarıdan aşağıya fermuarlı özel olarak geliştirilmiş kıyafetleri nasıl giydiklerini gösteren videoları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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Yayınladıkları görüntüler ayrıca çiftin banyoda sırayla duş alma çabalarını ve çamaşır makinesine kıyafet koymaya çalışmalarını gözler önüne serdi. Alexander ayrıca zor koşullarda da olsa botlerını temizlemeyi başardı.

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Romantik çift, üç ayı bu kadar yakın bir şekilde sürdürebileceklerinden emin olduklarını söylüyor. Eğer işler ters gider ve çift üç ay tamamlanmadan ayrılmaya karar verirse, onları ayırmak için acil servis uzmanlarına ihtiyaç duyacak.

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