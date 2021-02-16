milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 10:37 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dünyayı şoka soktular! Zincirle bağlı...
Alexander ve Viktoria adındaki Ukraynalı genç çift, dünyayı hayrete düşüren bir karar aldı. Son dakika haberine göre, yalnızca Ukrayna basınının değil, dünya medyasının da ilgi odağı haline gelen çiftin aldığı karar, dünyada şok etkisi yarattı.
milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 10:37 • Son Güncelleme:
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Ukraynalı genç bir çift, birbirlerine olan aşklarını ve ilişkilerini test etmek için alışılmadık bir yöntem seçti. Ukrayna basınının yanı sıra dünya medyasının da ilgi odağı haline gelen çiftin bu hareketi, dünyada şok etkisi yarattı.
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Ukraynalı çift, kendilerini üç ay boyunca birbirlerine zincirlemeye karar verdi. Alexander ve Viktoria, başkent Kiev'deki Unity heykelinin yakınında kendilerini birbirlerine zincirlemk için Sevgililer Günü'nü seçti.
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Yetkililer, koronavirüs salgını sırasında kendi tecritlerine başlamadan önce Alexander ve Viktoria'nın 'aklı başında' olduklarını doğruladı. Birçok kişinin karşı çıkacağı deneyle ilgili açıklamalarda bulunan Alexander, "Bir rekor denemesindeyiz" dedi.
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"Bir zincir takıyoruz ve tüm halkalar kaynaklı. Son zincir, ulusal rekor kaydı mührü ile kapatılmış durumda. Çiftin birlikte ilk sınavı, başkentten eve 550 kilometrelik bir taks yolculuğuydu.
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