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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
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06.02.2020 - 12:45 |

Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, saat 12.28 sıralarında meydana gelen depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ayrıntılar geliyor...

Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.
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