Son dakika... En net fotoğraf! Kırmızı halı serildi...

5 Haziran 2017 günü dünya yepyeni bir krize uyandı, Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler Katar'a abluka uygulamaya başladıklarını bütün dünyaya ilan etti.

Dünya neler olduğunu anlamaya çalışırken, hava sahası kapatılan ve komşularıyla tüm ilişkileri dondurulan Katar'ın yanında Türkiye saf tuttu. Suudi Arabistan'ın yanındaki ülkeler ise Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'di.

2020'nin son günlerinde hız kazanan görüşmeler yeni yılla birlikte sonuç verdi, arabulucu Kuveyt Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bugün Katar'ın başkenti Doha'dan havalanan uçak ise, Suudi Arabistan'ın El Ula kentine iniş yaptı. Uçakta, Körfez İşbirliği Konseyi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani vardı.











Televizyonlar Katar Emiri'nin uçaktan iniş görüntülerini canlı yayında ekrana getirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri'ni havalimanında sıcak bir şekilde karşıladı. İkilinin tokalaşıp sarılmasıyla tarihi bir an yaşandı, Associated Press (AP) haber ajansı bu anı fotoğrafladı.











Al Jazeera ise, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ayrıca Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife ile Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit el Maktum'u da havalimanında bizzat karşıladığını aktarıyor.







Suudi Arabistan Kraliyet basın servisinin geçtiği fotoğrafları uluslararası haber ajansları Reuters ve AP dünyaya servis etti.



Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'nün Körfez Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a uçtuğunu bildiriyor.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El Arabiya, Mısır'ın da hava sahasını Katar uçaklarını açtığını son dakika haberiyle geçti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman açılışta yaptığı konuşmada, Kuveyt'e ve ABD'ye Körfez'deki krizin çözümü için çabaları nedeniyle teşekkür ederek, nükleer faaliyetlerinde uranyum zenginleştirme kararı alan Tahran yönetimine yüklenerek, "İran'ın nükleer programı, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor." dedi.

Muhammed bin Selman, "Bugün bölgemizi kalkındırma ve çevremizi kuşatan zorluklara karşı çabalarımızı birleştirmeye en çok muhtaç olduğumuz gündür. El-Ula Zirvesi'nde imzalanacak anlaşma, herkesin iş birliğiyle oluşan bu çabalar sayesinde sağlandı. Körfez, Arap ve İslam bölgesinin istikrarına yönelik dayanışmayı içeren bu anlaşma, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki kardeşlik unsurlarını pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.







Suriye ve Müslüman Kardeşler gibi konularda farklı tutumlar sergileyen Katar ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler arasındaki dip gerilim, ilk olarak 2014 yılında yüzeye çıkmıştı. Suudi Arabistan ve Mısır, Katar’dan büyükelçilerini çekti. Aynı yıl gerçekleşen Körfez İşbirliği Teşkilatı’na da Doha yönetimi çağrılmadı. Katar bunun üzerine Müslüman Kardeşler ve Hamas’ın birkaç sembolik ismini ülkeden göndermeye karar verdi, fırtına geçici olarak dindirildi.







Suudi Arabistan için dönüm noktası, ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyareti oldu. Riyad yönetimi, bir dönem müttefiki olan Katar'ı 'terörist' örgütlerin yanında olmakla suçladı.

1.9 milyon nüfusa sahip Katar’ın dünyadaki en bilinen markası, Al Jazeera televizyonu. Uluslararası medya ağıyla adını dünyaya duyuran ülke, 2000’li yıllardan itibaren ekonomisi ve yaptığı yatırımlarla öne çıktı. Bölgedeki önemli Amerikan üslerinden birine ev sahipliği yapıyor. Son olarak da, 2022 Dünya Kupası Katar’a verildi.