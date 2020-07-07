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07.07.2020 - 04:44 | | AA

Son dakika... Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

 

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Jepara ilçesinin 53 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin, yerin 578 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, depremin, Denpasar, Kebumen, Cilacap, Boyolali, Giyanyar ve Pekalongan gibi çeşitli yerlerde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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