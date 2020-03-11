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11.03.2020 - 09:48 | | AA

Son dakika... Endonezya'da corona virüsü nedeniyle ilk ölüm

Endonezya’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... Endonezya'da corona virüsü nedeniyle ilk ölüm

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, corona virüsü tespit edilerek gözetim altında tutulan 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yurianto, 9 Mart’ta, ülkede Covid-19 tespit edilen 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, bu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Ülkedeki vaka sayısının dün 19'dan 27’ye yükseldiği bildirilmişti.

Koronavirüs erkeklerde daha ölümcül! Çin ölümcül virüse nasıl “dur” dediDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek koronavirüsüyle ilgili detayları anlattı.
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