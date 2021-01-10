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10.01.2021 - 12:20 | | AA

Son dakika... Endonezya'da düşen uçağın kara kutusunun yeri tespit edildi

Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yerinin tespit edildiği, uçağın enkazına ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Son dakika... Endonezya'da düşen uçağın kara kutusunun yeri tespit edildi

Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede yürütülen arama çalışmalarında sinyal alınan kara kutunun yerinin belirlendiğini belirtti.

Kara kutunun çıkarılmasının uzun sürmeyeceğini ümit ettiğini söyleyen Tjahjanto, böylece kazanın nedeninin bulunabileceğini aktardı. 

Tjahjanto, denizin 23 metre derinliğinde bulunan uçağın enkazını da en kısa sürede çıkarmayı umduklarını kaydetti.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada da arama kurtarma çalışmalarının geniş bir alanda aralıksız sürdüğü yinelendi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. 

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını ifade etmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

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