Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hadi Tjahjanto, baÅŸkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok LimanÄ±â€™nda oluÅŸturulan kriz merkezine yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette, radar izlemelerinde uÃ§aktan gÃ¼Ã§lÃ¼ sinyal aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Tjahjanto, sinyalin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye Ã¶zel dalgÄ±Ã§ ekiplerinin sevk edildiÄŸini, orduya ait uÃ§ak ve gemilerin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Budi Karya Sumadi, kriz merkezindeki ziyaretinde, ilgili tÃ¼m birimlerin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in seferber edildiÄŸini, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yoÄŸun bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Ulusal Arama Kurtarma BaÅŸkanÄ± Bagus Puruhito da ordu birliklerinin sonar cihazlarÄ±yla geniÅŸ bir alanda Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edeceklerini kaydetti.

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ARAMA Ã‡ALIÅžMALARINDA CESET PARÃ‡ALARINA ULAÅžILDI

Cakarta Emniyeti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yusri Yunus, emniyet birimlerine baÄŸlÄ± ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yolculara ait bazÄ± eÅŸya ve ceset parÃ§alarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.









BaÅŸkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok LimanÄ±â€™nda oluÅŸturulan kriz merkezinde, asker, polis, ulusal arama kurtarma ajansÄ± ve Ã§eÅŸitli sivil yardÄ±m toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan oluÅŸan kurumlar, ayrÄ± ayrÄ± oluÅŸturduklarÄ± birim merkezleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± koordineli olarak yÃ¼rÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.









Donanma gemisinin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmak amacÄ±yla hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± liman bÃ¶lgesindeki kriz merkezinde, kimlik tanÄ±mlama, uÃ§aÄŸa ait parÃ§a ve arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulunacak cansÄ±z bedenlerin konulacaÄŸÄ± alan oluÅŸturuldu.

Zorlu hava koÅŸullarÄ± nedeniyle gÃ¼Ã§lÃ¼kle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hava kuvvetlerince havadan da destek verirken, yetkililer Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lacak gemi sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Â DÃœÅžTÃœÄžÃœ BÃ–LGEDE METAL PARÃ‡ALAR VE KABLOLAR BULUNDU

Endonezya'da Sriwijaya HavayollarÄ±'na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n denize dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgede kot pantolon, metal parÃ§alarÄ± ve kablolar bulundu.

Kompas gazetesinin haberinde, uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgede UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait bir tekneyle yapÄ±lan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, insana ait olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len parÃ§alar ve petrol bulunduÄŸu kaydedildi.

CNN Endonezya'nÄ±n bir gÃ¼venlik yetkilisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde de kaza bÃ¶lgesinde kot pantolon ve metal parÃ§alarÄ± ile kablolar bulunduÄŸu belirtildi.



EndonezyalÄ± yetkililer, uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Laki ve Lancang AdasÄ± arasÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gece boyunca 11 gemiyle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.









KÄ±zÄ±lhaÃ§ tahliye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in hazÄ±r

Endonezya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä±'ndan, uÃ§aÄŸÄ±n enkazÄ±nÄ±n Thousand AdalarÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda 4 ayrÄ± noktaya daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisinin paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 100 gÃ¶nÃ¼llÃ¼, 10 ambulans ve ekipmanlarla tahliye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in hazÄ±r olunduÄŸu belirtildi.





Ekipler, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ederken, kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden bir yolcunun cenazesi, morga gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmek Ã¼zere araca taÅŸÄ±ndÄ±.

AÃ§Ä±klamada, gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n arama kurtarma faaliyetlerine katÄ±lan gemilerde olduÄŸunu, geri kalanÄ±nÄ±n da kaza bÃ¶lgesi yakÄ±nÄ±ndaki Tanjung Kiat sahilinde beklediÄŸi kaydedildi.

Bir botun da Tanjung Kiat sahili aÃ§Ä±klarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, enkazdan Ã§Ä±karÄ±lacak cesetlerin ambulanslarla Dr. Said Sukanto Merkezi Polis Hastenesine gÃ¶nderileceÄŸi ifade edildi.

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Budi Karya Sumadi, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kalkÄ±ÅŸtan yaklaÅŸÄ±k 5 dakika sonra iletiÅŸimin kesildiÄŸi ve iÃ§inde 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebat ve 50 yolcunun bulunduÄŸu "SJ182" sefer sayÄ±lÄ± yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n baÅŸkent Cakarta'nÄ±n kuzey aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Laki ve Lancang AdasÄ± arasÄ±ndaki noktaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Sumadi, uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lge genelinde geniÅŸ Ã§aplÄ± arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.









ENDONEZYA DONANMASI'NDAN AÃ‡IKLAMA



Endonezya DonanmasÄ±, 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebat ve 50 yolcusuyla dÃ¼ÅŸen Sriwijaya HavayollarÄ±'na ait "SJ182" sefer sayÄ±lÄ± yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nÄ±n baÅŸkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand AdalarÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda 4 ayrÄ± noktaya daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ulusal medyadaki haberlere gÃ¶re, uÃ§akta 3 bebek ve 7 Ã§ocuk bulunuyordu.

DiÄŸer yandan, kÃ¼resel uÃ§uÅŸlarÄ± takip eden Flightradar24'Ã¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, uÃ§aÄŸÄ±n kalkÄ±ÅŸtan 4 dakika sonra yaklaÅŸÄ±k 11 bin feet'e ( 3 bin 352 metre) Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, uÃ§aÄŸÄ±n daha sonra 1 dakikadan kÄ±sa sÃ¼rede 250 feet'e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve hava trafik kontrolÃ¼ merkeziyle irtibatÄ±nÄ±n kesildiÄŸi kaydedildi.

Bu arada Kompas gazetesinin haberine gÃ¶re, balÄ±kÃ§Ä±lar baÅŸkent aÃ§Ä±klarÄ±ndaki adalarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda enkaz parÃ§alarÄ± bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.





Endonezya UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, konuyla ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ulusal Arama Kurtarma AjansÄ± Operasyon MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Bambang Suryo, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Laki ve Lancang AdasÄ± arasÄ±ndaki bÃ¶lgenin derinliÄŸinin 20 ila 30 metre olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Budi Karya Sumadi, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kalkÄ±ÅŸtan yaklaÅŸÄ±k 5 dakika sonra iletiÅŸimin kesildiÄŸi ve iÃ§inde 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebat ve 50 yolcunun bulunduÄŸu "SJ182" sefer sayÄ±lÄ± yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n baÅŸkent Cakarta'nÄ±n kuzey aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Laki ve Lancang AdasÄ± arasÄ±ndaki noktaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Sumadi, uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lge genelinde geniÅŸ Ã§aplÄ± arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ulusal Arama Kurtarma AjansÄ± yetkilileri de bÃ¶lgede sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarda, uÃ§aÄŸa ait olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len bazÄ± parÃ§alarÄ±n bulunduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adita Irawati, en son iletiÅŸimin yerel saatle 14.40'ta yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uÃ§aÄŸÄ±n Cakarta-Pontianak seferini yapmak Ã¼zere havalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.



UÃ‡AKTAKÄ° YOLCULARIN YAKINLARI KONUÅžTU



Endonezyaâ€™da denize dÃ¼ÅŸen Sriwijaya HavayollarÄ±'na ait uÃ§aktaki yolcularÄ±n yakÄ±nlarÄ±, yetkililerden umutlu bir haber bekliyor.

AA muhabiri, BaÅŸkent Cakartaâ€™daki Soekarno Hatta HavalimanÄ±â€™ndan kalkÄ±ÅŸÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 5 dakika sonra denize dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanan uÃ§aktaki bazÄ± yolcularÄ±n yakÄ±nlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Yolcu yakÄ±nÄ± Arya Karisma Hardy, "UÃ§aktaki yolculardan Mulyadi Mulyadi, yakÄ±n arkadaÅŸÄ±m olur. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce evlenmiÅŸti. Mulyadi, eÅŸi, kayÄ±nvalidesi ve baÅŸka bir yakÄ±nlarÄ±yla 4 kiÅŸi olarak uÃ§aktaydÄ±." dedi.

UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendikten sonra bilgi almak iÃ§in havalimanÄ±na geldiÄŸini anlatan Karisma Hardy, "Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mÄ±ndan bu uÃ§akta olduÄŸunu biliyordum. Kriz masasÄ± yetkilileri de Mulyadi ile akrabalarÄ±nÄ±n uÃ§akta olduÄŸunu teyit etti." ifadelerini kullandÄ±.









Karisma Hardy, Mulyadiâ€™nin Cakartaâ€™da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ailesini gÃ¶rmek amacÄ±yla memleketi Pontianakâ€™a gitmek Ã¼zere uÃ§aÄŸa bindiÄŸini belirterek, Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu ve en kÄ±sa sÃ¼rede iyi haber almak istediÄŸini sÃ¶yledi.

Yolcu yakÄ±nÄ± Sri Rahayu ise ailesinden 5 kiÅŸinin uÃ§akta olduÄŸunu yeni Ã¶ÄŸrendiÄŸini kaydederek, "Pazar gÃ¼nÃ¼ uÃ§aÄŸa bineceklerdi ancak planlarÄ± deÄŸiÅŸince cumartesi gÃ¼nÃ¼ uÃ§aÄŸa bilmiÅŸler. Televizyonda haberi gÃ¶rÃ¼nce hepsine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ancak telefonlarÄ± kapalÄ±ydÄ±." diye konuÅŸtu.

Rahayu, Ã§ok Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu belirterek, "Yetkililerden umutlu haber bekliyoruz. UmarÄ±m yetkililerden gÃ¼zel haber alÄ±rÄ±z ÅŸu aÅŸamada beklemekten baÅŸka Ã§aremiz yok." dedi.









Yolcu yakÄ±nlarÄ±, havalimanÄ±nda oluÅŸturulan Ã¶zel alanda bekletilirken, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n ise iÃ§eri girmesine izin verilmiyor.

Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z devam ediyor

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Budi Karya Sumadi, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kalkÄ±ÅŸtan yaklaÅŸÄ±k 5 dakika sonra iletiÅŸimin kesildiÄŸi ve iÃ§inde 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebat ve 50 yolcunun bulunduÄŸu "SJ182" sefer sayÄ±lÄ± yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n, bugÃ¼n baÅŸkent Cakarta'nÄ±n kuzey aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Laki ve Lancang AdasÄ± arasÄ±ndaki noktaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Laki ve Lancang AdasÄ± arasÄ±nda derinliÄŸin 20 ila 30 metre olduÄŸu bÃ¶lgede, geniÅŸ Ã§aplÄ± arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

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