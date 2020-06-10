10.06.2020 - 17:01 | | milliyet.com.tr, AA
Son dakika... Erdoğan, Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideriyle telefon görüşmesinde Libya ve Suriye İdlib'deki son gelişmeleri masaya yatırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.
Vatandaşlar deniz ve güneşin keyfini çıkardıAntalya'daki sahiller, corona virüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu. Corona tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi. Bodrum ilçesinde vatandaşlar, plajlarda sosyal mesafe kuralına uyarak denizin ve güneşin keyfini çıkardı.