Son dakika... Erdoğan ve Merkel Libya için anlaştı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.





Reuters haber ajansı, Türkiye ve Almanya liderlerinin Libya için anlaşmaya vardığını bildiriyor.

Merkel'in sözcüsü, Kuzey Afrika ülkesindeki son durumu ele alan iki liderin BM öncülüğündeki bir çözüm olması gerektiğinde mutabık kaldığını açıkladı.

Türkiye, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor.

Trablus'u işgal etmeyi planlayan ancak daha sonra Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozguna uğrayan savaş ağası Halife Hafter'in arkasında ise birçok ülke var: Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Suudi Arabistan.

Almanya'nın Avrupa'daki müttefiki Fransa, dün Türkiye'yi eleştiren açıklamalar yapmıştı.