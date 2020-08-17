MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Erdoğan ve Putin görüştü
ABONE OL
17.08.2020 - 13:13 | | DHA

Son dakika... Erdoğan ve Putin görüştü

Türkiye ve Rusya liderlerinin, telefon görüşmesinde Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeleri ele aldığı bildiriliyor.

Son dakika... Erdoğan ve Putin görüştü

Görüşmede, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındığı, koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele hususların değerlendirildiği öğrenildi.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

 

 

Bakanlar depremi simülasyonda böyle yaşadıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Program sonunda Soylu ve Kurum simülasyon merkezinde depremi yaşadı. Bakanlar eğilerek depremin sona ermesini bekledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bilecik'teki 1 köyde 10 ev, karantinaya alındı!

Son dakika... Bilecik'teki 1 köyde 10 ev, karantinaya alındı!

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Mardin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni karar!

Mardin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni karar!

Sıradaki Haber