29.09.2020 - 13:20 |
Son dakika... Ermeni askerler kamikaze drone'dan kaçamadı!
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının ardından cephe hattında çatışmalar devam ederken, bölgeden sıcak görüntüler geliyor.
Bakü TV'nin yayınladığı son görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna bağlı askerleri hedef aldığı görülüyor. Görüntülerde askerlerin üzerinde keşif yapan drone'un, bir süre sonra aniden dalışa geçerek askerlerin bulunduğu mevziye kamikaze saldırısı düzenlediği görülüyor.
Hastane önünde can verdi! Kimse müdahale etmediKocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların, personelin hiç bir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği vatandaş hayatını kaybetti.