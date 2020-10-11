11.10.2020 - 05:08 |
Son dakika... Ermenistan ateşkesi bir kez daha ihlal etti!
Gelen son dakika haberine göre; Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan ordusu, gece saatlerinde Gence'ye füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda, 2 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil de yaralandı.
Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu, gece saatlerinde Gence'ye füze saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı