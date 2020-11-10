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10.11.2020 - 14:26 | | AA

Son dakika... Ermenistan diz çöktü! İran'dan ilk açıklama geldi

Gelen son dakika haberine göre; İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Son dakika... Ermenistan diz çöktü! İran'dan ilk açıklama geldi

Vaizi, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, "İran, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuk yapmasını ve iki tarafın ateşkesi kabul etmesini memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin, iki ülkenin, karşılıklı uluslararası sınırları ve vatandaşlarının haklarının koruması temelinde bu krizin müzakere ve siyasi yollarla çözülebileceğini vurguladığını dile getiren Vaizi, savaşın sona ermesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, ateşkes kararının uygulanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.

     

    Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandıHatay'da, otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K., gözaltına alındı. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak, Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir dedi.
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