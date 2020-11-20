20.11.2020 - 11:11 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Ermenistan Savunma Bakanı istifa etti
Reuters haber ajansı, Savunma Bakanı David Tonoyan'ın bu sabah istifasını sunduğunu duyurdu. Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan'da daha önce de Dışişleri Bakanı görevini bırakmıştı.
Dağlık Karabağ savaşında tarihi bir yenilgi alan Ermenistan'da muhalifler Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesini isterken, bakanlar bir bir koltuğundan ayrılıyor.
Reuters haber ajansı, Savunma Bakanı David Tonoyan'ın bu sabah istifasını sunduğunu duyurdu. Tonoyan, Mayıs 2018'den bu yana Savunma Bakanlığı koltuğunda oturuyordu.
Erivan'da hafta başında da Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etmişti.
Polisten kaçan onları buluyor!Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, peşine takılan ekiplerden kaçarken girdiği ara sokaklarda otomobilini bir evin bahçe duvarına çarptı, aracını park ettikten sonra yanındaki 2 kişiyle birlikte kayıplara karıştı. Sürücünün çarptığı duvarın bir bölümü çökerken, evin sahibi yaşlı çift daha önce de peşine polis takan bir aracın duvarlarına çarptığını belirterek “Polisten kaçan bizim duvara vuruyor” dedi.