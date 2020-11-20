Son dakika... Ermenistan Savunma Bakanı istifa etti

Dağlık Karabağ savaşında tarihi bir yenilgi alan Ermenistan'da muhalifler Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesini isterken, bakanlar bir bir koltuğundan ayrılıyor.

Reuters haber ajansı, Savunma Bakanı David Tonoyan'ın bu sabah istifasını sunduğunu duyurdu. Tonoyan, Mayıs 2018'den bu yana Savunma Bakanlığı koltuğunda oturuyordu.

Erivan'da hafta başında da Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etmişti.