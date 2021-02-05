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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
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05.02.2021 - 19:06 | | AA

Son dakika: Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Ararat kenti yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika: Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ararat kenti yakınlarında Türkiye saati ile 18.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 2,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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