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16.11.2020 - 05:41 | | AA

Son dakika: Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem

 

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), yerel saatle sabah 06.37'de Mindanao genelinde 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, bölgeye bağlı San Agustin kentinin 33 kilometre güneybatısında olduğu belirlendi.

Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Aracını bırakıp kaçtıAnkara’nın Elmadağ ilçesinde “dur” ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale’de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.
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